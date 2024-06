Nach verpasstem Aufstieg HSG Krefeld setzt in der Zukunft auf mehr Profis

In ein paar Tagen wird die Enttäuschung über das verpasste Saisonziel nicht abnehmen, im Gegenteil. Denn mit einer konstant guten Leistung in den beiden Duellen gegen Konstanz hätte das Play-off-Finale erreicht werden können. Doch diese mangelnde Konstanz zog sich wie ein roter Faden durch die Saison. Das bestätigte der erfahrene Kreisläufer Bastian Roscheck: „Wir sind wieder schlecht ins Spiel gekommen. Das ist die Hypothek, die zum einen Konstanz aufkommen lässt, uns Probleme macht, die wir zu lange mitschleppen müssen. Am Ende war es möglich, noch auf Unentschieden zu stellen. Aber dann leisten wir uns wieder zu viele vermeidbare Sachen.“