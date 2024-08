Neuzugang will durchstarten Joris Lehmann freut sich auf die Derbys

Nach den ersten Trainingseinheiten sagte der Youngster: „Es ist schön, wieder in der Region und in einem vertrauen Umfeld zu sein. Ich freue mich sehr, auf die Spiele vor heimischer Kulisse.“ Zu seinem Wechsel zu den Eagles und zu seinen Eindrücken vom Derby im Februar in der Yayla-Arena erklärte er: „Ich war damals sehr angetan vom starken Auftritt der HSG und von der Art und Weise, wie ein solches Event auf die Beine gestellt wurde. Das hat mir auch in den Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben und mich bestärkt, den nächsten Schritt zu gehen, der für mich in Krefeld liegt.“ Als jüngster Spieler des Kaders stehe er vor einer anspruchsvollen Aufgabe: „Ich möchte mich in erster Linie innerhalb der Mannschaft etablieren und hier um Spielzeit kämpfen. Das werde ich mit dem notwendigen Selbstbewusstsein angehen.“