Handball HSG Krefeld wird bei Abstiegskandidat Dansenberg gefordert

„Dansenberg hat nichts zu verlieren und wird alles in die Waagschale werfen, was sie haben, um Punkte gegen uns zu holen. Wir wissen also, was auf uns zukommt und um was diese Mannschaft kämpft, daher müssen wir von Beginn an wach sein, unsere Aufgaben erledigen und die Sachen umsetzen, die wir uns vornehmen“, erklärt HSG-Trainer Mark Schmetz. Er rechne mit einer sehr offensiven Abwehr des TuS: „Das fordert von uns eine hohe Konzentration, gute Passqualität und viel Bewegung, außerdem muss unsere Abwehr ähnlich kompakt stehen wie im letzten Spiel, damit wir es vorne leichter haben. Wenn wir das schaffen, werden wir unsere Chancen bekommen. Das ist eins der letzten Spiele, in dem wir uns richtig gut auf die Aufstiegsrunde vorbereiten können, das ist eine gute Chance für uns.“