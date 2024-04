Handball HSG hat Aufstiegsrunde im Blick, bangt aber um Einsatz von Schulz

In Gelnhausen freut man sich nach drei Auswärtsspielen in Folge auf das Heimspiel gegen die HSG. Daher wird die Rudi-Lechleidner-Halle der Barbarossastadt im Südosten Hessens sehr gut gefüllt sein. „Die Favoritenrolle ist diesmal eindeutig. Krefeld ist eine der zwei Topmannschaften in unserer Liga. Trotzdem haben wir im Hinspiel mit stark dezimiertem Kader eine tolle kämpferische Leistung abgeliefert. Das wünschen wir uns auch für das Heimspiel am Samstag“, so die Worte des Chef-Trainers Matthias Geiger auf der Homepage des Klubs. Fraglich ist der Einsatz seines Kapitäns Jonathan Malolepszy