Überzeugende Testspiele Die Eagles stillen ihren Torhunger in der Vorbereitung

Gleich in den ersten beiden Testspielen der Vorbereitung bot die HSG Krefeld Niederrhein ihren Fans einen köstlichen Vorgeschmack auf die neue Drittliga-Saison in der Süd-West-Staffel. Zunächst fegten sie am Freitag in der Halle Scharfstraße das niederländische Top-Team Limburg Lions vor 200 Zuschauern mit 40:20 (18:12) aus der Halle. Nicht mal 24 Stunden später stillten sie auch in der Glockenspitzhalle gegen den Drittligisten Dragons Schalksmühle-Halver aus der Nord-West-Staffel vor 300 Zuschauern mit einem 37:19 (17:11)-Erfolg ihren Torhunger. Beide Tests gehörten zu einem Kurztrainingslager, das am Sonntagmorgen mit einer Übungseinheit endete. Bei Hotel-Partner Melia waren die Eagles für drei Tage untergebracht und förderten so auch ihr Teambuilding.