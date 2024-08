HSG Krefeld testet weiter Trainer Schmetz sammelt wichtige Erkenntnisse

In Hagen taten sich die Eagles gegen physisch stark aufgestellte Gastgeber, die im Rahmen eines Trainingslagers morgens schon trainiert hatten, im Angriff immer wieder schwer. Hagen demonstrierte in der Deckungsarbeit, warum sie als ein legitimer Anwärter auf einen der vorderen Plätze in der 2. Bundesliga gelten. Hier fand die HSG vor allem in der ersten Hälfte nicht immer die passenden Lösungen, während es in der eigenen Verteidigung über weite Strecken des Spiels gelang, kompakt zu stehen und die Hagener so vor Aufgaben zu stellen. „Das Spiel hat uns wichtige Erkenntnisse geliefert und klar aufgezeigt, woran wir noch arbeiten müssen“, sagte Trainer Mark Schmetz.