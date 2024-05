Handball HSG Krefeld beendet die Gruppenphase mit einem Sieg

Auch im letzten Punktspiel der Süd-West-Staffel wurde Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein seiner Favoritenrolle gerecht und gewann bei der HSG Friesenheim-Hochdorf II vor 130 Zuschauern mit 36:25 (16:11). Auch wenn die Eagles schwer in Schwung kamen, war es ein erfolgreiches Warm-up für das erste Aufstiegsrundenduell am Donnerstag (17 Uhr) in der Glockenspitzhalle gegen den Süd-Meister HSG Konstanz. Leider musste Linksaußen Pascal Noll angeschlagen das Parkett verlassen. Ob er am Donnerstag einsatzbereit ist, steht noch nicht fest. Auf seiner Position sprang am Samstag Cedric Marquardt in die Bresche, der mit sieben Treffer bester Werfer der Eagles war.