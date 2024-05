Eagles kennen in Dansenberg keine Gnade HSG Krefeld deklassiert den Abstiegskandidaten aus Dansenberg

„Kompliment an meine Mannschaft, die bei plus acht oder neun Treffern nicht aufgehört hat. Die letzten zehn Minuten können mit Blick auf die Aufstiegsrunde sehr wichtig sein. Es war klar, dass wir uns am Anfang nicht so absetzen konnten. Der Gegner stand mit dem Rücken zur Wand und war da noch frisch. Wir sind aber ruhig geblieben und haben uns bis zur Pause ein kleines Polster erarbeitet. In der 2. Halbzeit haben wir die Abwehr dann richtig gut zugemacht. Das hat uns die Sache dann sehr erleichtert. Bis auf eine kurze Phase war das dann eine sehr gute und dominante Leistung“, sagte Mark Schmetz vor der Abfahrt an den Niederrhein.