Handball : HSG Krefeld: Skorupa verlängert, Dreyer geht

Krefeld Der Kreisläufer hat den zunächst bis Ende der kommenden Saison laufenden Vertrag, der eine Ausstiegsklausel in diesem Sommer beinhaltete, vorzeitig um ein Jahr bis 2022 verlängert.

(RP) Handball-Drittligist HSG Krefeld-Niederrhein und Kreisläufer Paul Skorupa haben den zunächst bis Ende der kommenden Saison laufenden Vertrag, der eine Ausstiegsklausel in diesem Sommer beinhaltete, vorzeitig um ein Jahr bis 2022 verlängert. Der 20 Jahre alte Deutsch-Amerikaner, der für die USA auch international spielt, war im Laufe der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Spielzeit von den Rhein Vikings Neuss/Düsseldorf an den Glockenspitz gekommen.

„Paul hat in den ersten Spielen, die er für uns absolviert hat, gezeigt, dass er sowohl in Offensive, wie auch in der Defensive eine Verstärkung für unser Team ist. Er hat sich gegen nicht nur international erfahrene Konkurrenz wie Josip Cutura und Dominik Luciano viel Spielzeit erarbeitet und gezeigt, dass er auch auf Zweitliganiveau eine gute Rolle spielt. Wir freuen uns, dass er sich nun entschieden hat, den Weg mit uns noch länger zu gehen. Das unterstreicht nicht nur unsere Ambitionen, sondern zeigt auch, dass Paul an das Projekt Eagles glaubt“, freut sich der sportliche Leiter Stefan Nippes über die Verlängerung. Gemeinsam mit Lars Jagieniak und Niklas Ingenpass (beide 21) wird er damit ein extrem junges und sehr talentiertes Trio am Kreis bilden.