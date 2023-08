Simon Krivec „Wir bauen keine Luftschlösser“

Krivec: Wir haben in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet und ernten jetzt mehr und mehr die Früchte. Die Sponsoren akzeptieren und schätzen, wie wir arbeiten und tragen unseren Weg mit, unseren Verein organisch aufzubauen und dass wir nicht mit der Brechstange versuchen, nach oben zu kommen. Dazu gehen wir transparent mit den Sponsoren um und bauen keine Luftschlösser. Wir haben einen Anspruch und ein Ziel, aber sind nicht so vermessen, alles auf eine Karte zu setzen. Was uns darüber hinaus gerade sehr viel Sympathie einbringt, ist, dass wir aktiv in Krefeld und am Niederrhein versuchen, andere Vereine mit einzubinden. Das sieht man seit dem Wochenende auch am Vorverkauf für das Spiel gegen Aldekerk in der Yayla-Arena, für das schon fast 4800 Karten verkauft wurden. Wir sind ein nahbarer Verein.