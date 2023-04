Handball „Wir entwickeln uns von Jahr zu Jahr“

Krivec: Der Wunsch ist, in der Aufstiegsrunde eine gute Rolle zu spielen. Wir sind definitiv kein Favorit. Dazu zähle ich die drei Zweitliga-Absteiger und den TuS Vinnhorst. Aber der Modus in dieser Neunergruppe kommt uns ehrlicherweise sehr entgegen. Man spielt nur einmal gegen jeden Gegner. Da kann man mal gegen ein Topteam über sich hinauswachsen. In unserer Mannschaft steckt das Potenzial, jeden schlagen zu können. Und gegen starke Gegner oder wenn es wichtig war, wie zuletzt im Endspiel gegen die Bergischen Panther, hat die Mannschaft immer sehr gut gespielt.