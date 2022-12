3. Handball-Liga Siebenmeter-Spezialist Pascal Noll verlängert bei der HSG Krefeld

„Mit der Vertragsverlängerung fühle ich mich gut. Ich habe mit Stefan Meler schon vor etwas Längerem darüber gesprochen und er hat mir signalisiert, dass es gerne auch langfristig sein kann. Für mich war das definitiv der richtige Schritt und ich möchte Teil von dem sein, was da noch so kommt. Für die Rückrunde ist es wichtig, dass wir uns keinen Ausrutscher mehr erlauben. Wir möchten als Mannschaft weiter dranbleiben und eine fokussierte Rückrunde spielen. An den Aufstieg denken wir noch gar“, sagte Noll.