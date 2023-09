3. Handball-Liga Schwere Heimpremiere für HSG Krefeld

Mit dem Erfolgserlebnis beim Meisterschafts-Auftakt am vergangenen Samstag beim TV Homberg im Rücken können die Eagles eigentlich mit breiter Brust auf eigenem Parkett antreten. Allerdings verschliefen sie die Anfangsphase und gerieten gefährlich in Rückstand. Das darf am Samstag nicht passieren, weil die Longericher von einem anderen Kaliber sind als der Aufsteiger aus dem Saarland. „Ich hoffe, dass passiert nicht mehr. Eigentlich hatten wir das bis dahin in der Vorbereitung auch gut gemacht und sind nicht groß in Rückstand geraten. Wenn das aber passiert, haben wir auch gesehen, dass wir das mit unserer Qualität auch wettmachen können“, Trainer Mark Schmetz.