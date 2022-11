3. Handball-Bundesliga : Schmetz: Wir müssen sofort hellwach sein

Krefeld Der Trainer der HSG Krefeld Niederrhein warnt sein Team davor, die kommenden Gegner bis zum Jahreswechsel zu unterschätzen. Am Sonntag (17 Uhr) sind die Eagles in Ostwestfalen beim Tabellenneunten LIT 1912 II zu Gast.

Beim Blick auf das Restprogramm der HSG Krefeld Niederrhein bis zum Beginn der Winterpause (18.12-28.1.) darf sich die Mannschaft in der Weststaffel der 3. Handball-Bundesliga keine Punktverluste mehr erlauben. Die fünf Duelle zählen zu der Kategorie Pflichtaufgabe. Am Sonntag (17 Uhr) geht es nach Ostwestfalen zum LIT Tribe 1912 II, dem aktuell Tabellenneunten.

Nach dem Punktverlust im Heimspiel gegen die Bergischen Panther stand diese Woche im Training die Analyse des Spiels und besonders der ersten Halbzeit auf dem Programm. „Wir müssen von Anfang an aggressiver decken und im Konzept bleiben und Einzelaktionen vermeiden“, sagte Christopher Klasmann bereits am Samstag nach dem Spiel.

Für das Heimspiel am Samstag, 19.11. gegen Schalksmühle sind bereits über 700 Karten im Umlauf.

Für Trainer Mark Schmetz geht es beim Restprogramm bis zum Jahreswechsel darum, dass seine Spieler die Konzentration hochhalten und die vermeintlich schwächern Gegner nicht unterschätzen: „Wir fahren nach Ostwestfalen, um dort zwei Punkte mitzunehmen. Das wird sicherlich nicht einfach, doch wenn wir so wie zumeist in den vergangenen Wochen spielen und diesmal von der ersten Minute an hellwach agieren, bin ich mir sicher, dass wir das als Team schaffen.“

In den Reihen von LIT II stehen zudem Spieler, die schon einige Jahre auf hohem Niveau spielen. „Aufbauend auf unsere Analyse werden wir taktische und spielerische Mittel ausarbeiten, um unser eigenes Spiel aufzuziehen und Dominanz auszuüben. Ich denke, sie stehen weiter unten in der Tabelle als von uns und von ihnen selber vorher erwartet. Nun haben sie letzten beiden Spiele gewonnen, was ein deutlicher Fingerzeig ist. Vor allem der klare Sieg in Spenge darf als Ausrufezeichen verstanden werden“, erklärte Schmetz.