2. Handball-Bundesliga : Schiffmann freut sich auf den Weltmeister

Krefeld Am Freitag gastiert um 20 Uhr Bundesliga-Absteiger SG Bietigheim mit Weltmeister Michael Kraus bei der HSG Krefeld. Als Jugendlicher war der ehemalige Nationalspieler einst ein Idol, dem er nun in der Glockenspitzhalle gegenüber steht.

Henrik Schiffmann von der HSG Krefeld hatte sich sein erstes Jahr in der Zweiten Bundesliga sicherlich anders vorgestellt, als den Auftakt nach Fingerbruch zu verpassen. Fünf Spiele fehlte der Halbrechte, der sich nach seiner Verletzung zunächst wieder heran kämpfen musste. „Ich war ja längere Zeit draußen und musste mich mit meinen Mannschaftskollegen erst einmal neu abstimmen“, erklärt Schiffmann, dass es bei ihm anfangs noch nicht so lief wie er es sich gewünscht hat.

Dass es generell ein schweres Jahr werden würde, war ihm und den Teamkollegen durchaus bewusst. „Wir wussten von Anfang an, dass die Situation kommen kann, in der wir mehrere Spiele hintereinander verlieren. Man muss aber auch sehen, dass wir meist gegen Leute antreten, die als Profis in der ersten und zweiten Bundesliga gespielt haben. Wir dagegen betreiben Handball im semiprofessionell Bereich. Viele von uns gehen noch arbeiten oder studieren“, sagt Schiffmann weiter. Hinzu kam dann auch noch, dass sich das Krankenlazarett in den vergangenen Tag vergrößerte und beim Training unter der Woche zum Teil nur acht Feldspieler zur Verfügung standen. Negativ denken ist bei Schiffmann aber nicht angesagt, im Gegenteil: „Wir waren gegen Hüttenberg auf Schlagdistanz, sind aber aufgrund unserer dünnen Personaldeckung eingebrochen. Wir müssen halt das Beste aus unserer derzeitigen Situation machen.“