Handball Das nächste „Endspiel“ der HSG Krefeld

„Mit Braunschweig erwartet uns eine Mannschaft, die in der Offensive fast das ganze Spiel über mit einem siebten Feldspieler und damit in Überzahl agiert. Darauf müssen wir uns sehr gut einstellen, genauso wie auf eine offensive Abwehr“, sagte HSG-Trainer Trainer Mark Schmetz am Donnerstag vor dem Training. Der Niederländer ist kein Freund dieser Überzahl. Dass seine Spieler dadurch häufig ins leere Tor des MTV treffen, glaubt er allerdings nicht: „Das ist nicht so einfach. Den Rückzug machen die Braunschweiger schon sehr gut. Man kann auch in der Abwehr nicht so aggressiv spielen. Wir müssen versuchen, mit einer schnellen zweiten Welle und einer schnellen Mitte den geordneten Rückzug zu verhindern“, sagt Schmetz.