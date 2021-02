Zwei Neuzugänge : Robin Schoenaker verstärkt Defensive der HSG Krefeld

Torwart Jascha Schmidt kommt vom Nordrheinligisten SG Langenfeld zur HSG und ist eine gute Ergänzung zu Oliver Krechel. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Krefeld Mit Jascha Schmidt vom Nordrheinligisten SG Langenfeld schließt sich auch ein neuer Torwart dem Team an. Beide Neuzugänge sollen beim Projekt Aufstieg helfen und unterzeichneten Verträge bis zum Saisonende.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(lus) Nach Domagoj Srsen hat Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein für die Aufstiegsspiele zur 2. Liga noch einmal nachgelegt und den Mittelblock weiter verstärkt. In Robin Schoenaker kommt ein niederländischer Nationalspieler an den Niederrhein, der zuvor bei Sporting Pelt in der belgisch-niederländischen Eliteliga BeNe-League spielte. Der am 23.8.1995 geborene „Holländer“ spielt im linken Rückraum und hat seine Stärken insbesondere in der Defensive. Mit 1,93 Metern Körpergröße dürfte er gemeinsam mit Domagoj Srsen eine regelrechte Mauer vor dem eigenen Kreis aufbauen können.

„Zunächst einmal geht unser großer Dank an Sporting, seinen abgebenden Verein, die den Wechsel möglich gemacht haben. Robin ist für uns eine qualitative Verstärkung. Er spielt in der Nationalmannschaft eine wichtige Rolle in der Abwehr, ist aber auch auf Halblinks ein torgefährlicher Spieler in der Offensive. Mit ihm sind wir in der Aufstiegsrunde auf alle Eventualitäten vorbereitet“, sagt der Sportliche Leiter Stefan Nippes. Schoenaker wird ab sofort in das Training der Eagles einsteigen und hat zunächst einen Vertrag bis zum Sommer unterschrieben.