3. Handball-Liga Pflichtsieg der HSG, Brüren fällt lange aus

Brüren wurde im rechten Rückraum von Robert Krass und in der 2. Halbzeit von Maik Schneider ersetzt. Beide boten eine prima Leistung und steuerten wichtige Treffer zum verdienten Sieg in einem insgesamt fairen Spiel bei. Die HSG lag über die gesamten 60 Minuten in Führung, ließen die limitierten Gäste aber immer mal wieder bis auf zwei Treffer herankommen. Ein ganz starker Rückhalt war Torwart Sven Bartmann, der in der ersten Halbzeit neun Paraden zeigte und zusätzlich noch zwei Siebenmeter hielt. In der Schlussphase wurde er durch Hasenforther ersetzt, der sich gleich mit einer spektakulären Parade einfügte.