3. Handball-Bundesliga : HSG Krefeld peilt heute den nächsten Pflichtsieg an

Krefeld Die „Eagles“ empfangen am Mittwoch um 20 Uhr in der Glockenspitzhalle die SG Menden Sauerland zum Nachholspiel. Die Spieler Valdas Novickis und Alexander Kübler drohen auszufallen.

Die HSG kann seit dem 1. März ohne Druck spielen, da Opladen nicht für die Aufstiegsrunde gemeldet hat und Krefeld damit schon qualifiziert war. Entsprechend befreit spielte das Team am Samstag beim 32:23-Erfolg gegen den TuS Volmetal auf. Ob die Eagles nun als Spitzenreiter oder Zweiter in die Gruppenphase um den Aufstieg gehen, entscheidet sich wahrscheinlich erst am 13. März, wenn Schalksmühle bei Gummersbach II zu Gast ist. Die Bergischen können dabei auf Unterstützung der spielfreien Zweitliga-Mannschaft des VfL bauen und wollen dann endgültig den Klassenverbleib sichern. „Das Spiel werde ich mir vor Ort anschauen“, sagte Maik Pallach, der in Gummersbach wohnt, am Dienstag. Der Trainer beschäftigt sich natürlich schon mit den möglichen Gegnern in der Aufstiegsrunde: „Ich weiß ja schon, dass wir am ersten Spieltag entweder auf Pfullingen oder Hildesheim treffen.“