Handball HSG Krefeld peilt den ersten Auswärtssieg an

Beim Training muss Trainer Mark Schmetz diese Woche auf seine beiden Nationalspieler Loïc Kaysen und Nick Braun verzichten. Am Mittwoch ging es für Kaysen mit Luxemburg gegen Nordmazedonien (Endstand 23:28) und für Braun mit Belgien gegen die Niederlande (Endstand 23:28). Sonntag spielt Belgien in Kroatien und Luxemburg in Portugal. „Klar hätte ich beide gerne im Training gesehen, aber gegen Saisonende ist das nicht mehr so tragisch, da ist die Mannschaft schon eingespielt“, sagte der Coach. Ob die beiden Nationaltrainer am Sonntag aufgrund einer Bitte des Klubs auf ihren jeweiligen HSG-Akteur verzichten, stand am Donnerstag noch nicht fest. Besonders auf der rechten Außenbahn würde Braun schmerzlich vermisst, da Pascal Noll weiter ausfällt.