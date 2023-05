Handball Die HSG Krefeld peilt den dritten Sieg an

Es sind also noch Rechnungen offen, wenn es am Samstag ein Wiedersehen gibt. Natürlich sind die Karten jetzt neu gemischt. „Wir haben uns in dieser Runde von Spiel zu Spiel gesteigert. Auch wenn wir in Rückstand geraten sind, haben wir unsere Siege souverän eingefahren. Die Jungs sind konzentriert, gut drauf und können mit Selbstvertrauen antreten. Ich habe immer gesagt, dass wir jeden Gegner ärgern und an einem guten Tag sogar schlagen können“, sagte Mark Schmetz am Donnerstag vor dem Training.