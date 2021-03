Handball : Oliver Krechel verlässt die HSG Krefeld zum Saisonende

Kefeld Der Torwart des Handball-Drittligisten bat um Vertragsauflösung und wechselt zum Zweitligisten TV Emsdetten. Der ehemalige Uerdinger Sven Bartmann ist wohl sein Nachfolger. Auch ein junger Torwart wird noch dazustoßen.

(lus) Die Fans des Handball-Drittligisten HSG Krefeld-Niederrhein sind geschockt. Der Vertrag mit Torwart Oliver Krechel, der erst im vergangenen Sommer aus Hamm an den Glockenspitz kam, endet am Saisonende. Der Kapitän kam kurzfristig auf die Verantwortlichen der Eagles zu und bat aus familiären Gründen um die Auflösung seines eigentlich bis zum Sommer 2023 gültigen Arbeitspapieres. Dies ist durch eine Vertragsklausel möglich. „Ich habe von meiner Ausstiegsoption Gebrauch gemacht, weil wir uns als Familie für einen Wohnortwechsel entschieden haben, der uns sowohl private, als auch berufliche Vorteile bringt. Trotzdem werde ich natürlich bis zur letzten Sekunde alles geben, um mit der HSG Krefeld Niederrhein die Saison erfolgreich zu Ende zu bringen“, sagte Krechel. Nicht unbedingt zufällig gab am Montag Zweitligist TV Emsdetten die Verpflichtung von Krechel bekannt.