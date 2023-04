3. Handball-Liga HSG nutzt die Pflichtaufgabe als Test

Zum Abschluss der Gruppenphase in der 3. Handball-Liga feierte die HSG Krefeld Niederrhein am Samstag in der Glockenspitzhalle einen 36:23 (19:12)-Erfolg gegen ASV Westfalen-Hamm II. Die Eagles machten gegen den Tabellenletzten der Weststaffel vor knapp 1000 Zuschauern beste Werbung für die in zwei Wochen beginnende Aufstiegsrunde. Mann des Abends war Linksaußen Nick Braun, mit 12 Treffern bester Werfer der Gastgeber.