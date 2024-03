23:28-Heimniederlage HSG Krefeld nur 30 Minuten auf Augenhöhe

Das Topduell der Süd-West-Staffel in Liga drei erfüllte nur in den ersten 30 Minuten die Erwartungen. Dabei boten die HSG Krefeld Niederrhein und der Spitzenreiter TuS Ferndorf den 2175 Zuschauern am Samstag in der Glockenspitzhalle schnellen und packenden Handball. Daran konnten nur die Eagles nach der Pause nicht mehr konsequent anknüpfen und mussten sich dem Aufstiegsfavoriten aus dem Siegerland mit 23:28 (16:15) geschlagen geben. Der TuS bleibt damit in dieser Staffel ungeschlagen und wird Platz eins nicht mehr abgeben. Für die HSG geht es nun darum, Platz zwei zu verteidigen und bis zur Aufstiegsrunde weiter an der Leistungs-Konstanz über 60 Minuten zu arbeiten.