Der nächste Neuzugang für das Projekt Aufstieg Niklas Ingenpaß kommt aus Konstanz und verstärkt die Eagles

Stefan Meler, der Sportliche Leiter der HSG Krefeld Niederrhein, ist sehr froh, dass die Verpflichtung klappte: „Als wir mitbekommen haben, dass Niklas wieder in die Heimat zurück will, haben wir uns direkt um ihn bemüht, Gespräche geführt und sind uns dann mit ihm sehr schnell einig geworden. Er ist ein sehr kampfstarker und emotionaler Spieler, was uns sicherlich noch einmal einen Push geben wird. Darüber hinaus ist er ein guter Verteidiger, der universell einsetzbar und sehr professionell ist. Er hat ebenso wie wir klare Ziele, was uns ebenfalls überzeugt hat. Wir freuen uns, dass er jetzt nach seiner Zeit in Konstanz, in der er auch eine Menge an Zweitligaerfahrung sammeln konnte, nach Krefeld zurückkehrt.“