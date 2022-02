Brüren hadert mit Schiri : HSG Krefeld Niederrhein verliert Spitzenspiel

Krefeld Für den besten Werfer der HSG Krefeld Niederrhein im Heimspiel gegen die Dragons aus Schalksmühle wurde sein Team am Ende stark benachteiligt. Alleine ausschlaggebend für die 26:27 (16:15)-Niederlage war das aber nicht.

In einem dramatischen, spannenden und hart umkämpften Handball-Krimi musste sich die HSG Krefeld Niederrhein am Samstagabend in der mit 750 Zuschauern ausverkauften Glockenspitzhalle im „Endspiel“ um Platz eins in der Drittliga-Staffel D den Dragons aus Schalksmühle mit 26:27 (16:15) geschlagen geben. Die Entscheidung zu Gunsten der Gäste aus dem Sauerland fiel vier Sekunden vor Schluss durch eine umstrittene Regelauslegung der beiden Unparteiischen. „Die Leistung der Schiedsrichter war für beide Teams katastrophal“, sagte „KC“ Brüren, der mit sieben Treffern bester Werfer der Eagles war. Da Opladen am Freitag verlor, dürfte den Eagles in den verbleibenden drei Rückrunden-Begegnungen zumindest Platz zwei und damit die Teilnahme an der nächsten Aufstiegsrundenphase sicher sein.