Handball : HSG Krefeld Niederrhein nimmt den Verband in die Pflicht

Die HSG Krefeld Niederrhein regt an, die jetzigen 3. Ligen nach geografischen Gesichtspunkten in je zwei 9er-Gruppen zu unterteilen, und einen Neustart des Ligaspielbetriebs zum 1. Dezember in Hin- und Rückrunde mit anschließenden vier Überkreuz/Play-Off-Spielen (z. B. 1. Mitte A vs. 2. Mitte B, 1. Mitte B vs. 2. Mitte A) im Modus Hin- und Rückspiel anzustreben. Die Gewinner der jeweiligen Partien spielen abermals in Hin- und Rückspiel den Staffelsieger aus. Aus diesem Modus würden 16 Ligaspieltage (zzgl. zwei bis vier Play-Off-Spieltage) resultieren und Freiräume geschaffen.