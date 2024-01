Handball Bastian Roscheck kehrt nach Krefeld zurück

Die Vorfreude auf das Derby gegen den TV Aldekerk am Karnevalssamstag in der YAYLA Arena ist besonders groß. „Das Kribbeln, dass man vor so einem Event als Spieler hat, hört auch nach so vielen Jahren nicht auf. Darauf freue ich mich jetzt schon“, sagt der 32-Jährige. Das letzte Derby erlebte Roscheck noch als Zuschauer in der mit 8.245 Zuschauern gefüllten Arena.