3. Handball-Bundesliga : HSG gewinnt das erste „Endspiel“

Nach dem wichtigen Sieg in Opladen bedankten sich die Eagles bei ihren mitgereisten Fans für die tolle Unterstützung. Foto: schoofs

Krefeld Das Duell der beiden Spitzenreiter der 3. Handball-Bundesliga, Staffel D entschieden die Krefelder beim TuS Opladen dank einer Topleistung mit 33:29 (17:14) für sich. Torwart Bartmann und Kapitän Krings und Brüren ragten heraus.

Von H.-G. Schoofs

Mit einer überzeugenden Vorstellung wurde Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein am Samstag seiner Favoritenrollle in der Staffel D gerecht und gewann das Topspiel beim TuS Opladen mit 33:29 (17:14). Damit führen die Eagles wieder alleine die Tabelle an. Dicht im Nacken sitzt jetzt Schalksmühle, das sein Heimspiel gegen Longerich gewann. Am Samstag, 12. Februar, kommt es in der Glockenspitzhalle zum Duell gegen die Sauerländer. Gewinnt die HSG auch ihr zweites „Endspiel“ um einen der beiden Plätze zur Aufstiegsrunde, dann dürfte ihnen der Staffelsieg nicht mehr zu nehmen sein.

Schon beim Warmmachen in der kleinen Bielert-Sporthalle von Opladen war zu spüren, dass mit einem heißen Tanz zu rechnen ist. Beide Teams puschten sich lautstark hoch. 290 der 350 Plätze auf der Tribüne durften besetzt werden, die schon im Vorverkauf vergriffen waren.

Info HSG: Bartmann, Hasenforther – Obranovic (3), Hahn (2), Jagieniak (4), Krings (5), Noll (5/5), Schulz (4), Brüren (8), Mircic (1), Schneider, Novickis (1), Kübler, Braun, Schnalle. Am Samstag ist die HSG zu einem Testspiel beim Zweitligisten VfL Eintracht Hagen zu Gast.

Die Eagles vergaben vom Anwurf weg zwar ihren ersten Treffer, doch nach dem 0:1 waren sie wie von Trainer Maik Pallach gefordert hellwach, fokussiert und konzentriert. Nach zehn Minuten führten sie mit drei Toren Vorsprung, der auch zur Pause Bestand hatte. Von einem Hexenkessel war in der engen Halle wenig zu spüren. So machten sich mehr die mitgereisten HSG-Fans mit ihrem Trommeln lautstark bemerkbar als die Anhänger des TuS.

Hektisch wurde es nur auf dem Parkett. Das lag in erster Linie an den beiden Schiedsrichterinnen. Für das Duo Laura Bley / Birgit Tarka, das Spiele bis zur Frauen-Bundesliga und bei den Männern bis zur 3. Liga leitet, war das Tempo offensichtlich zu hoch und sie verhängte teilweise übertriebene Zeitstrafen. Drei Spieler des TuS mussten je für zwei Minuten vom Parkett. Die Gäste kassierten sogar sechs Mal zwei Minuten. „Die Schiedsrichterinnen haben ihre Linie durchgezogen. Ich finde jetzt nicht, dass es ein unfaires Spiel war, aber man konnte sich darauf einstellen, dass es viele Zeitstrafen gibt“, sagte HSG-Kapitän Merten Krings nachher, der als Regisseur mal wieder eine starke Leistung bot. Trotz Strafen bestimmte die HSG immer das Geschehen, weil Trainer Pallach von der ausgeglichenen Tiefe seines Kaders taktisch klug Gebrauch machte. „Wir wollten da immer neue Impulse setzen“, erklärte der Coach hinterher. Weil Merten hier und da schon früh in Manndeckung genommen wurde, schickte er Valdas Novickis aufs Feld, mit dem dann der vorhandene Raum genutzt wurde.

Dass der Dreitore-Vorsprung bis zur Pause auch in Unterzahl hielt, war auch ein Verdienst von Torwart Sven Bartmann mit seinen acht Paraden. Dazu stand auch die Abwehr sehr sicher. „Wir wussten, wenn wir mit sechs Mann hinten stehen, hat der TuS Schwierigkeiten“, sagte Merten.

Auch nach der Pause ließ die HSG nichts anbrennen. Der TuS bewies zwar Moral und Kampfgeist, kam aber nie gefährlich ran. In der 42. Minute führte die HSG zum ersten Mal mit fünf Treffern. Dazu trug hauptsächlich „KC“ Brüren bei, der nach dem Wechsel fünf seiner insgesamt acht Tore erzielte.

„Wenn man eine Halbzeit 12 Minuten in Unterzahl spielt und trotzdem mit plus drei in die Pause geht, ist man sicher das bessere Team. Hinten heraus war das dann noch souveräner mit einer herausragenden Torwartleistung. Daher haben wir verdient gewonnen. Ich habe in keiner Minute an meiner Mannschaft gezweifelt. Wir freuen uns jetzt alle für zwei oder drei Stunden, einige vielleicht auch für fünf oder sechs. Dann haben wir zwei Wochen Zeit, uns auf Schalksmühle vorzubereiten“, sagte Pallach.