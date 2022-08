Hausaufgaben im Sommer erledigt. : HSG geht runderneuert in die Saison

Krefeld Bei ihrem Trikot-Sponsor „Fressnapf“ stellte der Handball-Drittligist seinen Unterstützern das neue Team und die Strategie für die Zukunft vor. Der Klub stellt sich weiter professioneller auf und schafft so die Basis für den Aufstieg.

Wenn am 3. September für den Handball-Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein mit dem Heimspiel gegen die Ahlener SG das Projekt Aufstieg in die 2. Liga fortgesetzt wird, haben die Verantwortlichen des Klubs ihre Hausaufgaben erledigt. Das wurde beim Saisoneröffnungs-Meeting für Sponsoren und Freunde des Klubs deutlich.

„Wir haben uns in den vergangenen zehn Jahren auf dem Handballmarkt etabliert. Wir wollen größer werden und professioneller denken. Wir haben im Sommer unseren Marketingauftritt verändert und das Logo erneuert. Auch in der Halle hat sich viel verändert“, sagte Geschäftsführer André Schicks.

Weil er als Apotheker besonders viel mit der Pandemie zu tun hatte und feststellte, dass vieles schief gelaufen ist, hat er das in seinem Taschenbuch mit dem Titel „Das Corona-Chaos. Ein Apotheker packt aus“ aufgeschrieben, das es kürzlich auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerlist schaffte. „Die Pandemie hat das Beste und das Schlechteste in den Menschen zutage gefördert“, sagt Krivec.

Simon Krivec, Jahrgang 1987, studierte Pharmazie, ist promovierter Apotheker und führt seit 2013 einen großen Apothekenverbund in Moers. Auch im Pandemiegeschehen wird Krivecs Expertise geschätzt. Schließlich ist er einer von wenigen Apothekern mit Erfahrung in der Herstellung von sterilen Arzneimitteln und betreibt zudem eigene Laboratorien für diesen Bereich. Daher war er auch bei der HSG während der Pandemie ein wichtiger Mann.

Der Zusammenhalt, so Töller, sei im Unternehmen und im Sport gleichermaßen wertvoll: „Wir nehmen die Hierachie nicht so wichtig. Unsere Führungskräfte und ich als Inhaber, wir glauben, dass wir uns nicht so wichtig nehmen sollten. Wir glauben, das Rennen oder das Spiel wird am Ende des Tages dadurch gewonnen, dass man Menschen entwickelt und mehr Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt. Das ist im Mannschaftssport ja genauso.“