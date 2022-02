3. Handball-Bundesliga : „Endspiel“ Eagles gegen Dragons 2.0

Vom ersten „Endspiel“ gegen Schalksmühle im Dezember 2018 gehören nur noch „KC“ Brüren (li.), der hier zusammen mit Marcel Görden verteidigt, zum Team der HSG. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Bereits in der Saison 2018/19 kam es in der 3. Handball-Bundesliga in Krefeld zum Topduell der beiden Teams um Platz eins. Die HSG gewann damals in der Glockenspitzhalle mit 24:22. Am Samstag kommt es dort zu einer Neuauflage.

In einem umkämpften und streckenweise dramatischen Topspiel Erster gegen Zweiter siegte die HSG Krefeld gegen die SGSH Dragons mit 24:22 (9:10). Damit bauen die Krefelder ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf drei Zähler aus. So stand es am 3. Dezember 2018 an dieser Stelle geschrieben. Damals ebneten die Eagles mit diesem Sieg den Weg zum Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga. Ähnlich sind die Vorzeichen nun am kommenden Samstag, wenn sich beide Teams ab 19 Uhr in der Glockenspitzhalle erneut als Erster gegen Zweiter gegenüberstehen.

Die Ausgangsposition ist klar. Gewinnt die HSG, dürfte dem Favoriten der Drittliga-Staffel D der Platz an der Sonne und die damit verbundene Qualifikation für die nächste Gruppenphase um den Aufstieg sicher sein. Im Fall einer Niederlage würden die Dragons bei drei Punkten Vorsprung kaum noch von Platz eins zu verdrängen sein und die HSG dann weiter wenigstens noch um Qualifikations-Platz zwei spielen.

Info Das Restprogramm der beiden Kontrahenten Nach dem Duell am Samstag haben die beiden Mannschaften noch folgendes Restprogramm zu absolvieren: HSG Krefeld: Menden (H), Volmetal (A), Gensungen (H). Schalksmühle: Bergische Panther (H), Baunatal (A), Opladen (H), Gummersbach (H).

In sieben Drittliga-Staffeln kämpfen die Teams um die beiden Plätze für die beiden Aufstiegsrunden Nord und Süd mit jeweils sieben Teams. Sofern eine nicht aufstiegsberechtigte Mannschaft oder ein Team, das sich nicht für die nächste Runde meldet, Platz eins oder zwei belegt, kann der Drittplatzierte dieser Staffel an der Aufstiegsrunde teilnehmen.

Die Spielrunde in den sieben Staffeln endet am zweiten März-Wochenende. Nach einer kurzen Pause beginnen am 27. März die weiterführenden Runden. Alle Teams, die sich qualifiziert haben, müssen bis zum 1. März ihre Teilnahme bestätigen und bis zum 31. März ihre Lizenzunterlagen für die 2. Liga einreichen. Dafür werden 2000 Euro Anmeldegebühr und eine Kaution in Höhe von 20 000 Euro fällig. Die SG hat ihre mögliche Teilnahme an der nächsten Gruppenphase bereits zugesagt. Derzeit ist Geschäftsführer André Schicks dabei, die Lizenzunterlagen zusammenzustellen.

Andreas Tiemann beobachtet seine Staffeln intensiv. Der Chef der DHB-Spielkommission der 3. Liga und Staffelleiter der Männer hat erst wenige Rückmeldungen erhalten, wer am Ende um den Aufstieg spielen will und wer nicht. „Man kann ja nur lesen, wie sich Vereine nach außen hin geben und daraus vielleicht Rückschlüsse ableiten“, so Tiemann Aussage im Internetportal „come-on“. Klar sei, dass ein Verein, der teilnehmen will, dafür auch Geld investieren muss. Tiemanns Botschaft: Wer mitspielt, sollte dies nicht nur aus Spaß an der Sache tun. Deshalb der Lizenzierungsanspruch des Verbandes, deshalb die 2000 Euro, die allein für die Teilnahme an die HBL fließen, die alles zu prüfen hat. Es geht um Ernsthaftigkeit.