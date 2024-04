3. Handball-Liga Sven Bartmann sichert der HSG Krefeld wichtigen Heimsieg

Auf dem Weg in die Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga gewann die HSG Krefeld Niederrhein am Samstag ihr vorletztes Heimspiel in der Süd-West-Staffel der 3. Liga gegen die HSG Hanau mit 34:26 (14:13). 918 Zuschauer sahen in der Glockenspitzhalle einen Arbeitssieg der Eagles, die sich im Angriff zu viele Fehlwürfe leisteten und in der Abwehr zu passiv agierten. Zum Glück war Torwart Sven Bartmann ein starker Rückhalt, der besonders vor der Pause sein Team im Spiel hielt.