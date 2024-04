Der Torjäger wird sechs bis sieben Wochen fehlen HSG Krefeld muss lange auf Lars Jagieniak verzichten

„Dass wir Merten wiedersehen, führt natürlich zu einer Extra-Motivation. Seine Qualität hat er in den beiden Spielen direkt wieder bewiesen. Wir wissen, was am Samstag auf uns zukommt: ein schneller, beweglicher Rückraum, viel 1:1-Situationen und starke Außen. Das wird ein interessantes Spiel. Durch den Sieg am vergangenen Wochenende haben die Panther sicher nochmal viel Selbstvertrauen tanken können. Also alles andere als eine leichte Aufgabe für uns. Aber wir starten direkt wieder mit einem Derby und einem starken Gegner in den Ligaalltag, was uns helfen wird“, sagt HSG-Coach Mark Schmetz.