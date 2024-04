Das Ziel Aufstiegsrunde ist so gut wie erreicht HSG Krefeld mit Mühe zum Arbeitssieg

Bis Ende Mai die Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga beginnt, muss die HSG Krefeld Niederrhein noch an einige Stellschrauben drehen, wenn das Team ein Wort um einen der beiden Aufstiegsplätze mitreden will. Das zeigte am Samstag das Heimspiel gegen die abstiegsgefährdeten Bergischen Panther. Am Ende feierten die Eagles vor 981 Zuschauern einen 30:25-(17:14)-Arbeitssieg. Jetzt reicht aus den verbleibenden fünf Spielen in der Süd-West-Staffel der 3. Liga ein winziges Pünktchen, um die Aufstiegsrunde zu erreichen.