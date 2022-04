3. Handball-Bundesliga : Merten Krings führt die Eagles zum Sieg

Merten Krings dreht hier nach einem seiner zehn Treffer gegen Gäste-Torwart Maximilian Wolf jubelnd ab. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Kapitän der HSG Krefeld Niederrhein war beim 33:32 (18:16)-Erfolg gegen die HSG Konstanz der überragende Spieler auf dem Parkett. 1503 Zuschauer erlebten in der Glockenspitzhalle ein spektakuläres Handballspiel.

In einem spektakulären Handballspiel vor einer tollen Kulisse feierte die HSG Krefeld Niederrhein gegen die HSG Konstanz einen verdienten 33:32 (18:16)-Heimsieg und bleibt im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga aussichtsreich im Rennen. 1503 Zuschauer, darunter gut 50 Fans der Gäste, erlebten in der Glockenspitzhalle ein packendes und spannendes Duell zweier Spitzenteams der 3. Liga. Mann des Abends war Merten Krings, der die Eagles nicht nur wegen seiner zehn Treffer zum Sieg führte. Auch seine Teamkollegen boten uneingeschränkt ihre beste Saisonleistung.

Schon lange vor dem Anwurf herrschte am Krefelder Glockenspitz eine stimmungsvolle Atmosphäre. Die Fans vom Bodensee machten sich mit ihren Trommlern lautstark bemerkbar und schwenkten ihre blau-gelben Fahnen. In beiden Lagern knisterte es vor Spannung. Besonders für die Gastgeber, die weiter auf Andrej Obranovic und Mike Schulz verzichten mussten, stand eine Menge auf dem Spiel.

Info HSG: Bartmann, Hasenforther, Hüttel - Krings (10), Novickis (2), Schnalle, Schneider (9), Noll, Hahn (2), Kübler (1), Molz (1), Braun (1), Brüren (2/1), Jageniak (4), Mircic (1).

Der Auftakt verlief nicht gerade nach Maß für die Eagles. Sie konnten den Anwurf nicht zur Führung nutzen und kassierten nach 58 Sekunden eine Zeitstrafe für Matija Mircic. Die HSG Konstanz ging mit lautstarker Unterstützung ihrer Fans mit 3:1 in Führung. Die Gastgeber schockte das nicht. Nachdem Merten Krings mit seinen ersten beiden Treffern die Eagles zum ersten Mal in Führung gebracht hatte und Torwart Sven Bartmann drei Paraden in Folge zeigte, waren auch die Krefelder Fans in diesem Spiel angekommen. Die Gäste mussten bereits nach drei Minuten auf ihren Spielmacher Tim Bornhauser verzichten, der sich am Auge verletzte und wegen eingeschränkter Sehkraft nicht mehr aufs Parkett zurückkehrte.

Von diesem Schock erholten sich die Gäste erst spät. Die Eagles zogen auf 10:6 davon, konnten den Vorsprung aber nicht mit in die Pause nehmen. Das lag in erster Linie an der taktischen Umstellung der Gäste-Abwehr von 3/2/1 auf 6/0.

In der zweiten Halbzeit erwischte Konstanz den besseren Start. Die Eagles verloren kurzfristig den Faden, nachdem Matija Mircic die Rote Karte sah und die Gäste plötzlich mit 23:20 führten. Da rechneten viele Fans der Eagles nicht mehr mit einem Sieg gegen den Aufstiegsfavoriten Nummer eins. Doch nach einer Auszeit von Trainer Maik Pallach drehte sein Team mit vier Treffern in Folge den Spieß wieder um. Der Coach stellte Lasse Hasenforther ins Tor, der sich gleich glänzend mit einer Parade einführte und in der Folge daran beteiligt war, dass die Krefelder in der 56. Minute mit 31:26 führten. Im Glauben des sicheren Sieges ließ die Konzentration etwas nach, was die Gäste eiskalt bestraften. Als es in der Schlussphase nochmal spannend wurde, ließ Steffen Hahn mit zwei Treffern nichts mehr anbrennen. Der Jubel auf dem Parkett und den Rängen kannte keine Grenzen.

Gäste-Trainer Jörg Lützelberger haderte nach dem Spiel mit dem Ausfall seines Kapitäns Bornhauser: „Davon haben wir uns emotional erst nach 40 Minuten so richtig erholt und führten dann mit drei Toren Vorsprung. Durch die Auszeit der Krefelder wurde unser Lauf gestoppt. Wir sind enttäuscht, weil wir hier was mitnehmen wollten.“