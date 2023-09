3. Hanball-Liga Mark Schmetz warnt vor Ratingen

Natürlich tritt die HSG am Samstag um 18 Uhr in der Sporthalle Gothaer Straße als Favorit an. Daran ändert auch die 30:31-Niederlage im Testspiel gegen Ratingen nichts. „Das war am Anfang der Vorbereitung unser erster Test“, sagt Mark Schmetz. Trotzdem warnt der Trainer davor, den Gegner zu unterschätzen: „Ratingen hat sich noch verstärkt, vor allem im Tor mit Sebastian Bliß von Essen. Dazu kommen einige Spieler, die schon in der 1. Liga gespielt haben. Sie verfügen über einen guten Mittelmann, gute Außen und große Kreisläufer. Das ist eine Mannschaft mit unheimlich viel Erfahrung, die auch in der Tiefe gut besetzt ist und daher viel wechseln kann.“ Sogar zwei ehemalige Nationalspieler Kroatiens und einer von Bosnien-Herzegowina gehören zum Team.