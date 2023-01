Dritte Handball-Liga HSG-Spieler geschockt: Maik Schneider schwer verletzt

Während Trainer Mark Schmetz gerade froh war, dass mit „KC“ Brüren, Steffen Hahn und Mike Schulz drei Leistungsträger seit der Winterpause wieder im Training sind, muss er jetzt auf seinen wichtigsten Spieler im rechten Rückraum verzichten. Besonders als Torschütze wird Schneider den Eagles sehr fehlen. In der Torschützenliste der Weststaffel belegt er nach 16 Spielen Platz elf und erzielte die viertmeisten Feldtore (81) aller Spieler dieser Staffel. Wie genau der Coach am Samstag Schneider ersetzen wird, wusste er am Freitag vor dem Abschlusstraining noch nicht genau: „KC“ Brüren kann die Position einnehmen. Bei ihm müssen wir aber nach seiner Fußverletzung aufpassen, dass er nicht zu viel zum Einsatz kommt. Auch Luic Kaysen und Merten Krings haben dort schon gespielt. Wir werden im Training noch die Alternativen ausprobieren.“