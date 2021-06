Handball : Maik Schneider bleibt doch noch ein Jahr bei der HSG

Die HSG kann weiter auf die Wurfkraft von Maik Schneider bauen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Top-Torjäger verlängerte den Vertrag um ein Jahr. Der 33-jährige Linkshänder war in der abgelaufenen Saison der Top-Torjäger und freut sich darauf, dem neuformierten Team weiter helfen zu können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

„Die HSG Krefeld kämpft um Maik Schneider“, stand an dieser Stelle am 28. Mai exklusiv in der RP geschrieben. Diesen Kampf gewannen die Verantwortlichen des Handball-Drittligisten am Dienstag. Denn der der Sportliche Leiter Stefan Nippes hatte seitdem versucht, Schneider zu überreden, seinen Abschied aufzuschieben. Der Linkshänder aus dem rechten Rückraum soll mit seiner Erfahrung beim Aufbau der neuformierten Mannschaft helfen. Der 33-Jährige war in der Gruppenphase der erfolgreichste Werfer und ragte auch als Spielgestalter heraus.

Maik Schneider war nach einem zweijährigen Gastspiel in Leichlingen vor der Saison zu den Eagles zurückkehrt und gehörte schon in seiner ersten Zeit in Gelb-Schwarz zu den absoluten Leistungsträgern. Dabei wurde er in schöner Regelmäßigkeit bester Werfer des Teams. Diese Position nahm er wie selbstverständlich wieder ein und avancierte mit 44 Treffern in den leider coronabedingt nur zwölf Saisonspielen inklusive Play-offs erneut zum Top-Torjäger der Mannschaft von Maik Pallach.

Seine Führungsqualität zeigt sich auch in der Tatsache, dass er seine Leistungen in der Aufstiegsrunde, als es wirklich zählte, nochmals steigerte. Entsprechend froh ist Eagles Sportleiter Stefan Nippes, den Halbrechten auch weiterhin im Team zu wissen: „Mit Maik verlängert ein wichtiger Spieler für eine weitere Saison. Gerade in der Aufstiegsrunde hat er wiedermal seine Qualitäten gezeigt. Damit bleiben wir auf Halbrechts weiterhin sehr stark aufgestellt, mit KC Brüren bildet Maik ein harmonisches und homogenes Gespann.“

Und auch der Torjäger selbst freut sich auf die neue Spielzeit, in der er noch einmal angreifen und dabei zeigen will, dass er längst nicht zum alten Eisen zählt: „Seit meiner Rückkehr nach Krefeld habe ich viel Spaß gehabt. Ich möchte noch mindestens ein Jahr auf diesem hohen Niveau meine Leistung unter Beweis stellen und dafür sind die Eagles der beste Partner für mich.“