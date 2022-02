Handball : Maik Pallach will im Testspiel was ausprobieren

HSG-Trainer Maik Pallach will mit dem Testspiel den Wettkampf-Rhythmus seines Teams nicht unterbrechen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Trainer der HSG Krefeld Niederrhein sucht im Duell beim Zweitligisten VfL Hagen nach neuen Angriffsformationen. Dabei wird er Spielern viel Einsatzzeit geben, die zuletzt kaum oder gar nicht zum Einsatz kamen.

Obwohl Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein am Wochenende spielfrei ist, weil der TV Leichlingen in der Staffel D sein Team zurückgezogen hat, legen sich die Eagles nicht auf die faule Haut. Am Samstag, 15 Uhr, sind sie zu einem Testspiel beim Zweitligisten VfL Eintracht Hagen zu Gast. „Wir wollen im Rhythmus bleiben“, sagt Trainer Maik Pallach. Der Grund liegt auf der Hand. Denn in einer Woche steht für die HSG im Kampf um Platz eins in der Gockenspitzhalle das vermutliche „Endspiel“ gegen die Dragons aus Schalksmühle auf dem Programm. Zweifelsohne der vorläufige Höhepunkt der Saison.

Nach der souveränen Vorstellung im ersten „Endspiel“ gegen den TuS Opladen will Trainer Pallach in Hagen viel ausprobieren: „Alle Spieler, die in den vergangenen Wochen nicht so viel zum Einsatz gekommen sind, werden diesmal viel Spielzeit bekommen. So kann ich mir ein Bild machen, wo sie stehen und in welchen Situationen ich sie bringen kann.“ Das Ergebnis sei zweitrangig: „Es geht um viele Themen, wie wir zum Beispiel im Angriff mit verschiedenen Formationen agieren. Auch an unserer Unterzahl-Deckung müssen wir arbeiten.“ Für Hagen läuft es in Liga zwei als Aufsteiger dank zweier Verstärkungen aus Liga eins gut und ist daher mehr als ein echter Prüfstein.