3. Handball-Liga Süd-West HSG macht sich das Leben selber schwer

Mit einem energischen Zwischen- und Endspurt in der zweiten Halbzeit verhinderte die HSG Krefeld Niederrhein im Auswärtsspiel beim TuS Opladen die erste Niederlage des Jahres und nahm am Ende mit einem 28:25 (10:14)-Erfolg die beiden Punkte aus der Bielertsporthalle im Leverkusener Ortsteil mit zurück in die Seidenstadt. Vor 250 Zuschauern, darunter eine große Gruppe von HSG-Fans, boten die Eagles vor der Pause ihre schwächste Leistung der Saison. Am Wochenende sind die Eagles spielfrei und können sich gezielt auf das Top-Heimspiel am 23. März gegen Spitzenreiter Ferndorf vorbereiten.