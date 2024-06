Der dritte Neuzugang für den Handball-Drittligisten Lukas Siegler verstärkt die HSG Krefeld

Wenn sich die Mannschaft des Handball-Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein nach der kurzen Sommerpause Mitte Juli zum ersten Training trifft, sollen die personellen Planungen abgeschlossen sein. Nach den Verpflichtungen von Niklas Ingenpaß und Lucas Schneider unterschieb am Montag Lukas Siegler vom Zweitligisten TuS Vinnhorst einen Vertrag bei den Eagles. Der 27-jährige Rechtshänder verstärkt den linken Rückraum. Er ist flexibel einsetzbar, torgefährlich und sehr zweikampfstark, was er auch im Abwehr-Innenblock beweist. Trotzdem halten sich seine Zeitstrafen in Grenzen. Menschlich gilt er als sympathischer Zeitgenosse. Durch seine charmante Art ist er vorwiegend bei den weiblichen Fans überall zum Publikumsliebling geworden. Mal schauen, ob sich das auch am Niederrhein fortsetzen wird.