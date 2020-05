Handball : Lars Jagieniak kehrt zur HSG zurück

Lars Jagieniak (3. v.r.) stieg vor einem Jahr mit der HSG auf. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Vor einem Jahr stieg der Kreisläufer mit Krefeld auf, blieb aber in der Dritten Liga. Der junge Kreisläufer will sich weiterentwickeln und in der Mannschaft Verantwortung übernehmen.

(FL) Nach Torjäger Maik Schneider hat die HSG Krefeld mit Lars Jagieniak den zweiten Ex-Spieler binnen einer Woche zur kommenden Saison unter Vertrag genommen. Der 21-Jährige gehörte vor einem Jahr noch der Aufstiegsmannschaft in die Zweite Bundesliga an, blieb dann aber in der dritten Liga und schloss sich den Leichlingen Pirates an. Dort avancierte er zum absoluten Stammspieler und absoluter Leistungsträger seines Teams.