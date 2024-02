Klarer 31:21-Erfolg gegen TV Aldekerk HSG krönt Handballfest mit Derby-Sieg

So ging es in der zweiten Halbzeit mit 14:11 statt mit 15:11 weiter. Die Krefelder bauten ihren Vorsprung bis zur 47. Minute bis auf zehn Treffer aus. Die Abwehr stand sehr sicher. Vorne gab es kaum Fehlwürfe. Bei den Gästen wurde Ex-Eagle Marcel Görden reaktiviert, der am Samstag Geburtstag hatte und in den letzten zehn Minuten eingesetzt wurde. Bei der HSG kam da auch Sven Bartmann ins Tor, der mit drei Paraden dafür sorgte, dass es am Ende beim Zehntore-Vorsprung blieb.