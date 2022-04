3. Handball-Bundesliga : Eagles kritisieren Attacken aus Konstanz

In dieser Szene hatte Maik Schneider Glück, dass er bei dieser Abwehraktion des Konstanzers David Knezevic, nicht im Gesicht verletzt wurde. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Der Handball-Drittligist vom Bodensee erhebt nach der Niederlage bei der HSG Krefeld Vorwürfe gegen die Eagles und die Schiedsrichter. Krefelds Sportlicher Leiter Stefan Nippes kann das nicht akzeptieren und wehrt sich dagegen.

Handball ohne Körperkontakt ist kein Handball. Es geht auf dem harten Parkett hart aber fair zur Sache. Das war am Samstag beim Duell der HSG Krefeld Niederrhein gegen die HSG Konstanz der Fall. Schließlich stand für beide Teams im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga eine Menge auf dem Spiel. Besonders für die Gäste ist die Rückkehr ins Unterhaus der HBL aufgrund ihres Etats ein Muss. Entsprechend weh tat daher die Niederlage am Glockenspitz.

Weil sie bereits nach drei Minuten auf Spielmacher Tim Bornhauser wegen einer Augenverletzung verzichten mussten und später auch noch Lars Michelberger und ab der 50. Minute Jonas Hadlich ausfielen, erhoben sie schwere Vorwürfe gegen die Eagles und besonders gegen Matija Mircic. Dem erst 22-Jährigen Innenblocker werfen sie sogar bei seiner Abwehraktion gegen Bornhauser Absicht vor. Die beiden Unparteiischen hätten die harte Gangart der Krefelder Verteidigung nicht unterbunden, um die Gesundheit der Spieler zu schützten, so der Tenor auf der Homepage des Klubs.

tabellen Gruppe Nord 2.TuS Spenge 2 Sp. 4:0 Pkt., 67:56 Tore. 3. Wilhelmshaven 3 Sp. 4:2, 90:89. 4. TSV Altenholz 3 Sp. 2:4, 95:98. 5. TuS Vinnhorst 2 Sp. 0:4, 55:59. 6. Hildesheim 3 Sp. 0:6, 83:105. Gruppe Süd 1. HSG Konstanz 3 Sp., 4:2 Pkt., 99:82 Tore. 2. VfL Pfullingen 3 Sp., 4:2, 89:80. 3. HSG Krefeld 3 Sp., 4:2, 100:97. 4. SG Pforzheim 3 Sp. 4:2, 89:76. 5. Schalksmühle 2 Sp. 2:2, 48:54. 6. HSG Hanau 4 Sp. 0:8, 99:135

„Ich bin schon überrascht, weil wir das Spiel mit etwas Abstand in der Analyse ganz anders wahrgenommen haben. Daher ist der Tenor bei allen Emotionen, bei allem Ehrgeiz und Druck falsch. So etwas ist noch nie passiert. Auch wir haben das Spiel als emotionales hartes Spiel empfunden, aber ganz sicher nicht als unfair“, sagte Krefelds Sportlicher Leiter Stefan Nippes am Dienstag. Den Vorwurf, die Spieler seien vorsätzlich verletzt worden, weist er weit von sich und dem ganzen Verein: „Das ist nicht unsere Art und das gibt es im Handball auch nicht. Schlimm ist auch, dass von Konstanz tendenziös direkt Spieler von uns angegriffen und dafür verantwortlich gemacht werden.“

Zu den drei Situationen, bei denen die drei Spieler verletzt wurden, sagte Nippes: „Im ersten Fall war es keine absichtliche Aktion gegen den Kopf, was auch die Konstanzer bei ihrer Analyse feststellen müssen. Auch die anderen Aktionen waren aus dem Spiel heraus. Das kann immer passieren. Wir sind ein Kontaktsport, aber alles ohne Absicht.“ Dass Mircic in der 34. Minute nach einem Foul die Rote Karte sah, akzeptiert Nippes auch, aber ihm Absicht zu unterstellen, ihn direkt zu erwähnen und das mit Bildern beweisen zu wollen, das geht nicht. Man hat uns auch 80ziger-Jahre-Handball unterstellt, was auch nicht geht.“

Die Krefelder haben sich auch um die verletzten Spieler gekümmert. Mannschaftsarzt Bruno Winkels hat die Platzwunde von Lars Michelberger genäht. Am Montag haben die Eagles wie schon nach dem Spiel erneut Genesungswünsche nach Konstanz geschickt. „Das gehört auch zum Handball“, sagte Nippes, der bedauert, dass dieses Handballfest vom Gegner in so ein schlechtes Licht gesetzt wird.