HSG Krefeld Niederrhein Krings: „Sind als Mannschaft gewachsen“

Zum zweiten Mal in der jungen Geschichte der HSG Krefeld Niederrhein beendete der Klub am vergangenen Samstag mit dem Auswärtssieg beim ASV Hamm II in der 3. Liga als Herbstmeister die Hinrunde. Beim ersten Mal endete die Saison 2018/19 mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Also ein gutes Omen für die Eagles. Damals war der Weg nach oben allerdings nach der Gruppenphase mit dem Hin-und Rückspiel gegen Rostock nicht so schwierig wie jetzt.