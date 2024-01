3. Handball-Liga „Zu Hause sind wir einen Tick stärker“

Info

Das Heimspiel gegen den TV Homburg wird in der Glockenspitzhalle zu einem Großevent aufgewertet. Das Spiel beginnt bereits um 18.30 Uhr, weil um 20.30 Uhr bei der EM Deutschland gegen Island spielt. Das Spiel wird dann in der Halle beim Public-Viewing auf der Großleinwand übertragen. So verpassen die Fans keine Sekunde.