Eagles in 2024 weiter ungeschlagen Klasmann führt die HSG zum Sieg

„Unser Problem war gerade am Anfang wieder die Chancenverwertung. Dazu war die Abwehr nicht ganz so gut wie gegen Ratingen. Zum Glück habe ich heute alles getroffen“, sagte Christopher Klasmann hinterher. Mark Schmetz wirkte nach dem Spiel erleichtert: „Es war klar, dass das ein ganz anderes Spiel werden wird als gegen Ratingen. Das Schwierigste für meine Spieler war, die Köpfe davon freizubekommen. Daher sind wir schwer ins Spiel gekommen. Wir haben viele Fehler im Umschaltspiel gemacht und vergeben vorne viele freie Bälle.“ Ihm sei klar gewesen, dass es in der zweiten Halbzeit eng wird: „Aber als wir mit vier Toren führten, durften wir den Gegner nicht mehr so ins Spiel kommen lassen. In der Abwehr war es für uns körperlich aber schwierig, weil die kleinen und leichten Gegenspieler schnell auf den Boden liegen und die Schiedsrichter das als Fouls werten. Aber Dutenhofen hat das gut gemacht. Sie haben gut ausgebildete Spieler. Die Mannschaft spielt mit viel Tempo.“ Es sei wichtig, dass man solche Spiele hat und am Ende gewinnt: „Wenn es spannend und hektisch wird, muss man ruhig bleiben und Lösungen finden. Das ist uns gelungen.“