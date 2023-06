Handball „KC“ Brüren bleibt der HSG Krefeld weiter treu

(lus) Mit Blick auf die neue Saison stellte Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein am späten Montagabend eine weitere wichtige Weiche. Denn der 29-jährige Kevin Christopher „KC“ Brüren wird auch in der kommenden Saison im gelb-schwarzen Trikot der Eagles auflaufen und geht somit in seine sechste Saison am Glockenspitz.

In der vergangenen Saison erzielte „KC“ Brüren in nur 18 Spielen für die Eagles insgesamt 107 Treffer und schaffte es damit ins obere Drittel der Top-Torschützenliste der Staffel West.

Dass Krefeld seine handballerische Heimat ist, ist für ihn kein Geheimnis: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag verlängern zu können. Ich bin jetzt fünf Jahre hier und es gibt für mich auch keine andere Überlegung, für irgendwen anders als die HSG spielen zu wollen. Das ist eine absolute Herzensangelegenheit. Die Mannschaft, die Fans und der Verein sind einfach ein sehr wichtiger Teil meiner sportlichen Laufbahn. Die Vorfreude, auch in der kom menden Saison dabei zu sein, unsere Ziele gemeinsam anzugehen und hoffentlich auch erfolgreich zu bestreiten, ist groß“, erklärte Brüren, der auf der halbrechten Postion die Akzente setzt und Torgefahr ausstrahlt.