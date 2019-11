Zweite Handball Liga : Karl Roosna verzichtet für die HSG auf Länderspiele

Mit gewaltigen Würfen von Rechtsaußen will Karl Roosna am Sonntag den gegnerischen Torwart am Sonntag bezwingen . Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Este laboriert an einer Verletzung am Oberschenkel und nutzt die Länderspielpause, um für das Spiel gegen Dresden wieder fit zu werden.

Die einwöchige Länderspielpause wurde beim Handball-Zweitligisten HSG Krefeld vornehmlich dazu genutzt, um an den eigenen Schwächen zu arbeiten, die sich in den bisherigen Spielen sehr zum Leidwesen von Trainer Arnar Gunnarsson offenbarten. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, worin das größte Problem der Eagles liegt: in der Offensive. Bei den Gegentoren befindet sich die HSG mit 238 in bester Gesellschaft zu dem Sechstplatzierten Hamburg und Bayer Dormagen auf Rang sieben. Bei den eigenen Treffern ist das Tabellenschlusslicht jedoch mit 190 das einzige Team, das noch nicht die 200Tore--Marke überschritten hat. Das soll im nächsten Heimspiel am Sonntag ab 16 Uhr gegen den HC Elbflorenz Dresden schnellstmöglich geändert werden, der nur fünf Punkte vor den Krefeldern liegt. Dann steht auch wieder Rechtsaußen Karl Roosna zur Verfügung, der in den letzten beiden Spielen wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel fehlte.