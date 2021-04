Handball : Jonas Molz vom Bundesligisten Minden zur HSG

Jonas Molz schlüpfte nach Vertragsabschluss schon mal in HSG-Trikot. Foto: HSG Krefeld/hsg Krefeld

Krefeld Der 20-Jährige kam beim Bundesligisten TSV GWD Minden in der laufenden Saison auf bislang zwei Einsätze, sammelte aber vor allem in der Drittligavertretung Spielpraxis. Der Halblinke stammt aus der Jugend des VfL Gummersbach.

(lus) Während es für Trainer und Mannschaft der HSG Krefeld aktuell nur um den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga geht, basteln die Verantwortlichen in Absprache mit Trainer Maik Pallach am Team für die neue Saison. Dabei gelang den „Eagles“ mit Jonas Molz eine vielversprechende Verpflichtung, der schon auf Erstligaeinsätze zurückblicken kann, aber mit gerade 20 Jahren noch äußerst jung und entwicklungsfähig ist.